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Российский дипломат рассказал о планах нового генсека ОБСЕ Синирлиоглу

Дипломат Лукашевич: новый генсек ОБСЕ собирается «изменить климат» в организации
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Алексей Витвицкий

Недавно назначенный генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу — заявил о намерении создать в этой международной структуре «новый климат». Об этом рассказал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, ему удалось кратко побеседовать с Синирлиоглу после церемонии утверждения его кандидатуры на пост генерального секретаря организации. Лукашевич поздравил турецкого коллегу с назначением.

«Мы обменялись несколькими словами, <...> мне понравилась его фраза, хотя пока она остается лишь фразой, о том, что «будем сотрудничать» и «постараемся создать новый климат». Я ему ответил, что такие «изменения климата» мы приветствуем», — отметил Лукашевич.

До этого постоянный представитель РФ при ОБСЕ заявил, что данная организация остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе. При этом сейчас наблюдается «серьезная идеологическая и политическая деградация» этой международной структуры.

Тем не менее Лукашевич выразил уверенность, что западным государствам не удастся перестроить организацию под свои правила. Этого не произойдет, пока в работе ОБСЕ участвует РФ.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ОБСЕ бесполезной структурой.

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