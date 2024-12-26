Политолог о председательстве Финляндии в ОБСЕ: «Хуже уже быть не может»

В 2025 году председательствующая в ОБСЕ Финляндия продолжит антироссийскую риторику и попытается «сколотить» противоборствующую Москве коалицию внутри организации, считает политолог, доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве Евгения Войко. Однако многое будет зависеть и от работы российских дипломатов, заявила она в беседе с 360.ru.

Многое будет в руках дипломатов, так как в этом плане большое значение имеет то, как они будут «работать в поле» и продвигать интересы России, считает эксперт. Однако, нужно учитывать, что большая часть негативных прогнозов в отношении действий финских властей оправдались, напомнила Войко.

«Здесь, как говорится, хуже уже быть не может, — заявила она. — Финляндия вступила в НАТО не так давно и сейчас действительно пошла именно по пути такого трансатлантического единства и в вопросах безопасности, и в вопросах обороны и защиты прежде всего от России».

Теперь финские власти постараются осложнить для России пребывание в организации, считает политолог. В этом ей будут помогать западные силы, которые на сегодняшний день в ОБСЕ составляют основную силу и не поддерживают при этом инициативы, выдвинутые Россией.

Однако даже с учетом всего перечисленного, Россия имеет вес в организации, подчеркнула эксперт. Находящиеся непосредственно на месте российские дипломаты это знают и обладают навыками работать в непростых условиях, заключила она.

Россия ожидает проблем в ОБСЕ в связи с тем, что в 2025 году председательствовать в ней будет Финляндия, заявил до этого постпред РФ при международной структуре Александр Лукашевич. Однако в то же время он выразил надежду, что российским дипломатам удастся «проложить тропинку» для продолжения нормальной работы организации и сохранения этого канала коммуникации между странами. В противном случае финские власти «разрушат данную площадку», считает он.

Ранее российский дипломат рассказал о планах нового генсека ОБСЕ Синирлиоглу.