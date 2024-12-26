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Дипломат назвал ОБСЕ единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе

Лукашевич назвал ОБСЕ единственным каналом связи в Евро-Атлантическом регионе
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Julia Darashkevich/Reuters

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

В настоящее время можно наблюдать «серьезную идеологическую и политическую деградацию» формата этой организации, уверен он.

«Тем не менее это пока единственный оставшийся канал коммуникации в Евро-Атлантическом регионе», – сказал дипломат.

По мнению Лукашевича, перестроить ОБСЕ под правила западных стран не выйдет, пока Россия участвует в этом формате.

Принцип консенсуса все еще остается незыблемым механизмом для принятия ключевых решений в ОБСЕ, что подтверждается согласованием ее руководителей и договоренностью о СМИД в Вене в 2025 году, добавил постпред РФ.

6 декабря стало известно, что пост генерального секретаря ОБСЕ занял турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу, который сменил на этой должности немку Хельгу Шмид. С сентября пост генсека и три другие высокие должности в организации оставались свободными из-за отсутствия согласия по кандидатам.

Ранее депутат Чепа обвинил ОБСЕ в разжигании конфликта на Украине.

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