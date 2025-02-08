Зеленский прокомментировал слова Трампа об интересе к редкоземельным металлам Украины

Важно, чтобы полезные ископаемые остались под контролем Украины. Об этом в интервью Reuters заявил президент страны Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о заинтересованности Вашингтона в украинских редкоземельных ресурсах.

«Очень важно, чтобы все это осталось у нас, потому что это часть безопасности. Это гарантии нашей безопасности», — сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о партнерстве с западными союзниками.

«У нас есть полезные ископаемые. Это не значит, что мы их кому-то отдаем, даже стратегическим партнерам. Речь идет о партнерстве. Вкладывайте деньги. Инвестируйте», — заявил президент Украины.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание, что он предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу Соединенным Штатам. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.