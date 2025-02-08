Посол рассказал об организации протестов в Сербии

В Сербии налицо вмешательство извне или попытка запуска цветной революции с помощью проходящих с ноября протестов. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Налицо вмешательство внешних факторов или попытка запуска цветной революции, эксплуатации трагедии и чувств людей», — сказал он.

По словам дипломата, многие из тех, кто участвует в протестных акциях, не имеют какой-то политической позиции.

В Сербии проходят протесты в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала.

В январе президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад пытается устроить в стране цветную революцию, используя студентов. По словам главы государства, он совершенно не сомневается в таких попытках. Он пояснил, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

Ранее Лукашенко рассказал, кто управляет протестами в Белоруссии, Словакии и Сербии.