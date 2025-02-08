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Путин поручил Минздраву улучшить условия ввода в РФ новых иностранных лекарств

Путин поручил Минздраву представить предложения о допуске инновационных лекарств
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Depositphotos

Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения представить предложения о совершенствовании условий допуска на российский рынок инновационных иностранных лекарств. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Минздраву <...> представить предложения о совершенствовании условий допуска к обращению на российском рынке инновационных лекарственных препаратов иностранного производства», — сказано в поручении.

Срок исполнения – 1 июля 2025 года. Ответственным назначен глава Минздрава Михаил Мурашко.

17 января сообщалось, что аптеки России начали испытывать дефицит препарата от повторного инфаркта — лекарства «Эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly. В Минздраве РФ подчеркнули, что препараты от других производителей поступают в Россию без сбоев, при необходимости их может выписать лечащий врач. У «Эффиента» есть аналоги в виде препаратов с действующим веществом клопидогрел, тикагрелор и других, дефицита таких средств на российском рынке не наблюдается.

Ранее врач рассказал, чем грозит перерыв в приеме лекарств при гриппе и ОРВИ.

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