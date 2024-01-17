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В России возник дефицит на препарат от повторного инфаркта

«Ведомости»: в России возник дефицит препарата от повторного инфаркта эффиент

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Аптеки России начали испытывать дефицит препарата от повторного инфаркта — лекарства «эффиент» (прасугрел) от американской фармацевтической компании Eli Lilly. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

В ведомстве сообщили, что оставшихся запасов лекарства хватит меньше чем на месяц.

По словам генерального директора аптечного маркетплейса «Здравсити» Дмитрий Попов, официальный дистрибутор эффиента в России, компания «Сервье», сообщила партнерам, что поставки препарата были прекращены еще в сентябре 2023 года, возобновление продаж не планируется.

Газета отмечает, что в аптеках большинства регионов России уже возник дефицит эффиента. Его уже нет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и торговых точках в других областях, свидетельствуют данные на портале «Ютека».

В Минздраве РФ подчеркнули, что препараты от других производителей поступают в Россию без сбоев, при необходимости их может выписать лечащий врач. У эффиента есть аналоги в виде препаратов с действующим веществом клопидогрел, тикагрелор и других, дефицита таких средств на российском рынке не наблюдается.

В декабре ТАСС со ссылкой на данные исследования Института современных медиа сообщал, что в 2023 году треть россиян столкнулась с дефицитом лекарств и почти все (91%) — с подорожанием.

Ранее участники фармацевтического рынка ранее рассказали о ситуации с производством лекарств в России.

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