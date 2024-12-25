Врач рассказал, чем грозит перерыв в приеме лекарств при гриппе и ОРВИ

Перерыв в приеме лекарств может обнулить результат всего курса лечения длительностью, например, в месяц. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры фармации Институт фармации и медицинской химии (ИФМХ) Пироговского университета Владислав Сепп.

«Причем в ряде случаев эта потеря необратима, то есть при возобновлении приема лекарства эффективность всего курса лечения не восстанавливается или восстанавливается частично. Таким образом, отсутствие приема лекарства или нерегулярный прием в течение нескольких дней может обнулить результат всего курса лечения длительностью, например, в месяц», – рассказал врач.

Кроме того, для некоторых лекарственных препаратов и при некоторых заболеваниях нарушение приема или перерыв в приеме лекарств может привести к ухудшению состояния пациента вплоть до развития жизнеугрожающих или инвалидизирующих состояний.

«И в данном случае речь идет не только о препаратах заместительной терапии (таких, например, как препараты инсулина), но и о противобактериальных средствах, гормональных препаратах, антидепрессантах. В качестве совета по поводу соблюдения режима приема лекарств в период праздников можно порекомендовать использовать различные напоминания, будильник на мобильных устройствах», — рассказал врач.

Так, можно перед праздниками составить график напоминаний на все выходные дни и сохранить его в смартфоне. Также довольно удобно структурирует прием лекарств и помогает не забыть его график использование специальных таблетниц с отделениями разного цвета для лекарств на каждый день недели. Если риск забыть прием лекарств велик, стоит предусмотреть несколько дублирующих друг друга способов напоминания.

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