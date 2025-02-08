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В Крыму подготовят новый список объектов, подлежащих национализации

Константинов: Крым продолжает поиск украинского имущества для национализации
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Крым подготовит новый список объектов, принадлежащих украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам, для последующей национализации. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Продолжается борьба с нацистами в Крыму. Ни одного объекта врагов Крыма и России у нас не останется. Мы разберемся со всеми», — сказал он.

По словам парламентария, национализация украинского имущества приносит экономике республики реальную помощь.

29 января Константинов заявил, что от продажи национализированного имущества республика получила 4,8 млрд рублей за последние два года. К тому же в два с половиной раза выросли доходы от аренды национализированного имущества, отметил он. На данный момент речь идет о сумме 938,08 млн рублей. В соответствующий перечень вошли три с половиной тысячи объектов, добавил парламентарий.

До этого он заявил, что украинские олигархи, политики и артисты не смогут вернуть национализированное в Крыму имущество, так как это юридически невозможно.

Ранее в Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка.

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