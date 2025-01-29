Крым выручил от продажи национализированного имущества почти пять миллиардов рублей

От продажи национализированного имущества Республика Крым получила 4,8 млрд рублей за последние два года. Об этом сообщил глава парламента Республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

В соответствующий перечень вошли три с половиной тысячи объектов. К тому же в два с половиной раза выросли доходы от аренды национализированного имущества, отметил Константинов. На данный момент речь идет о сумме 938,08 млн рублей.

Однако из общего числа объектов, которые вошли в перечень, около 20% обременены ипотекой, арестами, а также переходом прав на других лиц.

«В основном это касается имущества украинских банков. Урегулировать вопрос можно только через судебные процедуры. При этом более 30% объектов требуют детальной инвентаризации, вследствие которой существенно меняется состав таких объектов», — говорится в посте.

Вместе с тем, уверяет Константинов, каждое предприятие приносит прибыль в бюджет республики, показатели производительности растут.

В 2024 году более тысячи объектов, расположенных в Республике Крым и принадлежащих украинским олигархам, были включены в перечень подлежащего национализации имущества.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.