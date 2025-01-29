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Крым выручил от продажи национализированного имущества почти пять миллиардов рублей

Константинов: Крым выручил миллиарды от продажи национализированного имущества
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Илья Питалев/РИА Новости

От продажи национализированного имущества Республика Крым получила 4,8 млрд рублей за последние два года. Об этом сообщил глава парламента Республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

В соответствующий перечень вошли три с половиной тысячи объектов. К тому же в два с половиной раза выросли доходы от аренды национализированного имущества, отметил Константинов. На данный момент речь идет о сумме 938,08 млн рублей.

Однако из общего числа объектов, которые вошли в перечень, около 20% обременены ипотекой, арестами, а также переходом прав на других лиц.

«В основном это касается имущества украинских банков. Урегулировать вопрос можно только через судебные процедуры. При этом более 30% объектов требуют детальной инвентаризации, вследствие которой существенно меняется состав таких объектов», — говорится в посте.

Вместе с тем, уверяет Константинов, каждое предприятие приносит прибыль в бюджет республики, показатели производительности растут.

В 2024 году более тысячи объектов, расположенных в Республике Крым и принадлежащих украинским олигархам, были включены в перечень подлежащего национализации имущества.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.

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