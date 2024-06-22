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Сенатор заявил, что украинские олигархи и артисты не смогут вернуть имущество в Крыму

Константинов заявил, что нельзя вернуть национализированное имущество в Крыму

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Украинские олигархи, политики и артисты не смогут вернуть национализированное в Крыму имущество. Об этом заявил ТАСС глава Государственного совета региона Владимир Константинов.

По его словам, это юридически невозможно.

«Идет процедура национализации и приобретения этих объектов новыми собственниками», — сказал Константинов, подчеркнув, что этот вопрос уже определенный.

Как отмечает агентство, депутаты Госсовета республики внесут изменения в закон, которые позволят пополнить перечень национализированного имущества новыми объектами, которые принадлежат поддерживающим Украину 110 олигархам и политикам.

В новый пакет национализации, в частности, попадут активы певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова), Арсения Яценюка, главы организации «Матери мобилизованных» Лидии Котеляк. Кроме того, собственностью Крыма станет имущество «Ялтинской киностудии», «Отель «Бристоль» в Ялте, «Платинум банк».

До этого в Крыму национализировали недвижимость родственников соратника украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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