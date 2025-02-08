Российский посол отверг идею посредничества Швейцарии в переговорах с Украиной

Посол Гармонин: Швейцария не может быть посредником на переговорах РФ с Украиной

Швейцария не может быть посредником по урегулированию конфликта на Украине из-за антироссийской политики. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин, передает ТАСС.

Он напомнил, что Швейцария с самого начала заняла проукраинскую позицию, примкнула ко всем санкциям Евросоюза против России, а также заморозила российские активы и средства россиян, активно продвигая идею проведения международного трибунала для осуждения руководства РФ.

Посол высказал мнение, что такое поведение властей Швейцарии лишило страну нейтрального статуса, поэтому она не может рассматриваться как беспристрастный посредник и честный брокер. Гармонин добавил, что Россия не видит места для «добрых услуг» Берна при сохранении антироссийского внешнеполитического курса.

8 февраля президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что Берн готов выступить в качестве посредника в вопросе урегулирования кризиса на Украине.

Также 30 декабря глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что страна видит себя частью решения российско-украинского конфликта.

Ранее дипломат РФ назвал конференцию по Украине в Швейцарии «трюком».