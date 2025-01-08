Глава Швейцарии заявила о готовности выступить посредником в конфликте на Украине

Швейцария готова выступить в качестве посредника в вопросе урегулирования кризиса на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети X заявила глава государства Карин Келлер-Зуттер.

Во время последнего телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским она подчеркнула, что Берн продолжит осуществлять поддержку Киева. В частности, Швейцария будет и дальше выполнять многочисленные долгосрочные гуманитарные проекты и проекты по восстановлению Украины. Кроме того, Берн готов содействовать мирному процессу в украинском конфликте.

30 декабря глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна видит себя частью решения российско-украинского конфликта. По словам министра, «добавленная стоимость» Швейцарии заключается в ее нейтралитете и усилиях по установлению мира на Украине.

Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня 2024 года. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

Ранее дипломат РФ назвал конференцию по Украине в Швейцарии «трюком».