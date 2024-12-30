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Швейцария выразила желание принять участие в решении российско-украинского конфликта

МИД Швейцарии: страна видит себя частью решения украинского конфликта
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Global Look Press

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Tages-Anzeiger заявил, что страна видит себя частью решения российско-украинского конфликта.

По словам Кассиса, «добавленная стоимость» Швейцарии заключается в ее нейтралитете и усилиях по установлению мира на Украине.

«Если Швейцария будет играть активную роль в процессе установления мира на Украине, это будет способствовать стабильности в мире, а также нашей репутации. Грубо говоря, чем сложнее мир, тем больше наша добавленная стоимость», — поделился министр.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается принимать участие в «саммите мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине, даже если получит приглашение. Кроме того, Москва перестала следить за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул он.

Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта на Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.

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