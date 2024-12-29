Дипломат РФ назвал конференцию по Украине в Швейцарии «трюком»

«Трюк» с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал — мероприятие никоим образом не преследовало цели учесть интересы всех сторон в конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона не раз заявляла о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий. В это же время Киев отказывался от «здравых начинаний» на этом направлении, добавил дипломат.

Гатилов напомнил, что Москву не приглашали на конференцию, но даже в гипотетическом случае получения подобного приглашения российская сторона не согласилась бы на участие в мероприятии. Дипломат объяснил это тем, что конференция организована западными странами «для склонения путем разных ухищрений» на свою сторону стран мирового большинства.

До этого МИД Швейцарии заявили, что не планируют проводить вторую мирную конференцию по Украине.

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время.