Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат РФ назвал конференцию по Украине в Швейцарии «трюком»

Постпред Гатилов: трюк с организацией конференции по Украине не сработал
close
Евгений Биятов/РИА Новости

«Трюк» с организацией якобы мирной конференции по Украине в Швейцарии не сработал — мероприятие никоим образом не преследовало цели учесть интересы всех сторон в конфликте. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона не раз заявляла о своей готовности к переговорам и компромиссам по Украине с учетом сложившихся реалий. В это же время Киев отказывался от «здравых начинаний» на этом направлении, добавил дипломат.

Гатилов напомнил, что Москву не приглашали на конференцию, но даже в гипотетическом случае получения подобного приглашения российская сторона не согласилась бы на участие в мероприятии. Дипломат объяснил это тем, что конференция организована западными странами «для склонения путем разных ухищрений» на свою сторону стран мирового большинства.

До этого МИД Швейцарии заявили, что не планируют проводить вторую мирную конференцию по Украине.

Ранее в офисе Зеленского сообщили о готовности провести «саммит мира» в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами