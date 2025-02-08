Трамп уволил руководителя Национального архива США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Национального архива Коллин Шоган. Об этом сообщил директор президентского кадрового управления Серхио Гор в соцсети X.

По его словам, американский лидер выберет своего кандидата на пост руководителя архива, который также будет отвечать за хранение документов Белого дома.

«Архивариус Соединенных Штатов был уволен сегодня вечером. Мы благодарим Коллин Шоган за ее службу», — написал Гор.

На странице в Linkedin Шоган подтвердила факт увольнения, отметив, что «никакой причины или повода не было названо».

В NBC News отметили, что увольнение Шоган стало реализацией январского обещания Трампа сменить руководство Национального архива, которое было замешано в его уголовном деле о ненадлежащем обращении с секретными документами.

8 февраля Трамп лишил своего предшественника Джо Байдена доступа к секретным документам из-за его «плохой памяти». Как правило, лидеры США получают некоторые разведывательные сводки и после ухода с поста, однако Байден в 2021 году создал прецедент, запретив Трампу получать доступ к сведениям о национальной безопасности. Теперь Трамп ответил ему тем же.

До этого Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации».

Ранее сообщалось, что Байден покинет Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами.