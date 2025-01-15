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Байден уедет из Белого дома с секретными документами

AP: Байден покинет Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами
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Brendan McDermid/Reuters

Действующий глава Белого дома Джо Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными секретными документами. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Грузовики для переезда уже в Белом доме, и сотрудники Байдена загружают документацию, так как он готовится уезжать оттуда на следующей неделе», — говорится в публикации.

Агентство отмечает, что уходящая администрация пообещала новый и безопасный протокол проверки того, какие документы будут вывезены из Белого дома.

Associated Press подчеркивает, что в последний раз, когда Байден покидал свой пост, он забрал с собой «тысячи документов», «которые стоило бы отправить на хранение в Национальное управление архивов и документации Соединенных Штатов».

Накануне Fox News заявил, что Байден в первую очередь запомнится своей поразительной некомпетентностью.

Сам же Байден в своей заключительной внешнеполитической речи заявил, что Соединенные Штаты сохранили и укрепили свои позиции в глобальной гонке за мировое лидерство.

Ранее Блинкен рассказал, что уходящая администрация США готовит Трампу по Украине.

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