Трамп лишил охраны своего бывшего советника по нацбезопасности

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент США лишил его охраны сразу после вступления в должность. Об этом сообщает РИА Новости.

Болтон подчеркнул, что разочарован, но не удивлен тем, что Трамп прекратил предоставление ему защиты Секретной службы.

До этого Трамп подписал указ о лишении доступа к секретным данным сотрудников служб безопасности, которые ранее назвали информацию с ноутбука Хантера Байдена «российской операцией по дезинформации».

Также доступа к секретной информации лишен бывший советник Трампа Джон Болтон, который после увольнения с должности в Белом доме опубликовал книгу с упоминанием засекреченной информации.

В документе подчеркивается, что лица, получившие доступ к секретным материалам, не должны злоупотреблять ими с целью оказания влияния на выборы в США.

В ноябре Болтон заявил, что, если бы был на месте Украины, то очень сильно нервничал из-за возвращения республиканца в Белый дом.

Ранее Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов.