Трамп заявил о беспрецедентном уровне коррупции в агентстве USAID

Трамп: уровень коррупции в USAID был на невиданном уровне

Президент США Дональд Трамп заявил, что решения, принятые в отношении агентства USAID, не подлежат пересмотру. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, уровень коррупции в организации был на невиданном уровне.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне того закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

Позднее газета Financial Times писала со ссылкой на сотрудника USAID, что решение Трампа закрыть агентство приведет к катастрофическим последствиям. В свою очередь, высокопоставленный американский чиновник заявил FT, что считает действия администрации Трампа в отношении USAID «ошеломляющими и безответственными».

Ранее Трампу поступила угроза от USAID за закрытие агентства.