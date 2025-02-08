ХАМАС готов ко второму этапу соглашения с Израилем по прекращению войны

Палестинское движение ХАМАС привержено выполнению оставшейся части первого этапа соглашения о перемирии с Израилем, готово перейти к переговорам относительно второго этапа. Об этом в беседе с турецким изданием Hürriyet заявил представитель движения Сами Абу Зухри.

«Мы, ХАМАС, полны решимости выполнить оставшуюся часть первой фазы и готовы начать переговоры по второй фазе», - подчеркнул он.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встреч в Вашингтоне заявил, что готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинской группировки ХАМАС откажутся от власти.

Нетаньяху не увидел пути к послевоенному плану для Газы, пока ХАМАС находится у власти. Если лидеры группировки «отправятся в изгнание», это может открыть дверь для будущего плана, возможно, включая «захват Газы» США, говорится в материале.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа, а палестинцев переселили бы в более безопасные места в регионе.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».