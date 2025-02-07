Нетаньяху назвал условие для окончания войны с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встреч в Вашингтоне заявил, что готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинской группировки ХАМАС откажутся от власти. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники.

Нетаньяху не видит пути к послевоенному плану для Газы, пока ХАМАС находится у власти. Если лидеры группировки «отправятся в изгнание», это может открыть дверь для будущего плана, возможно, включая «захват Газы» США, говорится в материале.

Во время встречи в США израильский премьер хотел достичь взаимопонимания с президентом Дональдом Трампом и его командой о том, как двигаться дальше с освобождением заложников и соглашением о прекращении огня.

По словам источников Axios, советники Трампа согласны с Нетаньяху в необходимости внесения некоторых изменений в сделку.

Накануне американский президент заявил, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа, а палестинцев переселили бы в более безопасные места в регионе.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».