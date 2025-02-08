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Новый шеф Пентагона посетит страны Европы

Новый глава Пентагона Пит Хегсет посетит Германию, Бельгию и Польшу
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Wikimedia Commons

Новый глава Пентагона Пит Хегсет отправится в Европу 10 февраля, где посетит Германию, Бельгию и Польшу. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

Хегсет в рамках недельной поездки планирует обсудить «вопросы укрепления сдерживания, поддержки военных и продвижения интересов национальной безопасности Америки», говорится в заявлении.

В Германии шеф Пентагона посетит штаб-квартиры европейского и африканского командования Вооруженных сил США, а затем отправиться в Бельгию. В Брюсселе он намерен обсудить необходимость увеличения расходов союзников по Североатлантического альянса на оборону.

В Польше Хегсет встретится с местным руководством, чтобы рассмотреть вопросы сотрудничества в оборонной сфере.

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