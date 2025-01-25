Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона

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Ключевыми приоритетами Пентагона станут восстановление боевого духа солдат, модернизация армии и усиление сдерживания угроз. Об этом заявил новый министр обороны США Пит Хегсет в своем первом обращении к Вооруженным силам (ВС) страны, опубликованном на сайте Минобороны.

«Президент дал нам четкую миссию: достичь мира посредством силы. Мы сделаем это тремя способами: восстановим боевой дух и доверие к нашей армии, модернизируем ВС и усилим сдерживание», — отмечается в послании.

По словам Хегсета, он намерен повысить стандарты службы и укрепить единство армии. Кроме того, министр пообещал реформировать оборонную промышленность, упростить системы закупок и ускорить внедрение новых технологий, чтобы США продолжали быть «самой сильной и смертоносной военной силой в мире».

«Мы будем работать с союзниками и партнерами, чтобы сдерживать агрессию коммунистического Китая в Индо-Тихоокеанском регионе», — указано в заявлении.

Глава Пентагона добавил, что армия будет поддерживать курс президента США Дональда Трампа по прекращению войн.

Хегсет добавил, что его главной задачей на посту станет забота о военнослужащих и их семьях. Он выразил уверенность, что армия сможет выполнить миссию американского лидера по сдерживанию войны, «а при необходимости — победить и уничтожить врагов».

25 января вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве нового министра обороны США. Вэнс отметил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Ранее Хегсета обвинили в агрессии по отношению к бывшей жене.