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В Южной Корее возмутились словами Трампа о КНДР

МИД Южной Кореи возмутился словами Трампа о том, что КНДР – ядерная держава
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Carlos Barria/Reuters

Министерство иностранных дел Южной Кореи осудило слова президента США Дональда Трампа о том, что КНДР является ядерной державой. Это вызвало беспокойство по поводу дальнейших отношений между Сеулом и Вашингтоном, пишет The Hill.

«Денуклеаризация Северной Кореи остается неизменным принципом, которого придерживается международное сообщество, включая Южную Корею и США», — заявил представитель МИД Южной Кореи.

В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея не должна быть признана государством, которое обладает ядерным оружием.

В ноябре прошлого года главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

Ранее в США назвали Россию единственным равным «ядерным противником».

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