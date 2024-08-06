Трамп вспомнил, как говорил с Ким Чен Ыном о «красной кнопке»

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что в годы пребывания на посту главы государства разговаривал с лидером КНДР Ким Чен Ыном о «красной кнопке». Детали разговоры он раскрыл в интервью стримеру Эдину Россу.

«Он сказал: «У меня на столе есть «красная кнопка», и я сказал: «Нет проблем, у меня тоже есть «красная кнопка», и она больше твоей. И она работает», — вспомнил экс-президент США.

Трамп добавил, что в ходе тогдашнего разговора включил северокорейскому лидеру песню Rocket man исполнителя Элтона Джона, намекая на то, что Ким Чен Ын – «человек-ракета».

До этого Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к переговорам с США, однако Пхеньян должен укреплять свою обороноспособность.

29 июля в Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США. В последний раз Северная Корея испытывала ядерное оружие в сентябре 2017 года.

Ранее КНДР и РФ заявили, что должны сыграть важную роль в защите мира.