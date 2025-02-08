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В Грузии потребовали извинений после слов Трампа о USAID

Папуашвили: все, кто критиковал закон об иноагентах, должны извиниться
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parliament.ge

Спикер парламента Шалва Папуашвили в своем аккаунте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что все критиковавшие закон об иностранных агентах должны извиниться перед Грузией.

«Настало время, чтобы все иностранцы, кто боролся с законом о прозрачности, извинились перед грузинским государством и грузинским народом», — прокомментировал Папуашвили слова американского президента Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID).

До этого Трамп заявил, что решения, принятые в отношении агентства USAID, не подлежат пересмотру. Он добавил, что уровень коррупции в организации был на невиданном уровне.

7 февраля Reuters сообщал, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне.

6 февраля премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе сообщил, что власти Грузии начали работу над ужесточением законодательства против иностранного финансирования СМИ и фейковых новостей.

Ранее в Грузии назвали организаторов протестов.

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