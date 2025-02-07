В США раскрыли страну, коротая возглавит заседание контактной группы по Украине

В Пентагоне подтвердили, что Лондон впервые возглавит заседание контактной группы по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

По данным ведомства, оно состоится 12 февраля в Брюсселе.

«На контактной группе по обороне Украины, первом совещании под председательством Соединенного Королевства, (министр обороны США Пит Хегсет. — «Газета.Ru») подтвердит приверженность президента (США Дональда. — ред.) Трампа как можно более скорому дипломатическому прекращению войны на Украине», — говорится в заявлении Пентагона.

До этого глава министерства обороны Германии Борис Писториус говорил, что Германия, Польша, Франция, Италия и Великобритания объявили о дальнейшей поддержке Украины поставками оружия и необходимых материалов во время встречи в министров обороны в Польше.

По словам Писториуса, эти пять стран рассчитывают на более тесное сотрудничество между европейскими и украинскими производителями оружия.

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов.