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Пять стран НАТО увеличат поддержку Украины

Глава МО Писториус: ФРГ и еще четыре страны НАТО увеличат помощь Киеву
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Johanna Geron/Reuters

Германия, Польша, Франция, Италия и Великобритания объявили о дальнейшей поддержке Украины поставками оружия и необходимых материалов во время встречи в министров обороны в Польше. Об этом заявил глава военного ведомства Германии Борис Писториус, передает N-tv.

В материале отмечается, что эти пять стран рассчитывают на более тесное сотрудничество между европейскими и украинскими производителями оружия. По словам Писториуса, речь идет в первую очередь о производстве БПЛА и боеприпасов. Кроме того, речь идет о компьютерном программном обеспечении для военных нужд, которое удалось разработать благодаря опыту украинцев, указал он.

«Таким образом, обе стороны выигрывают от этого [военного] сотрудничества», — указал он.

9 января на американской базе «Рамштайн», расположенной в Германии, состоялось заседание контактной группы по ситуации на Украине. В ходе мероприятия американский министр обороны Ллойд Остин объявил о выделении пакета военной помощи Киеву на сумму $500 млн. Эти средства будут потрачены на закупку различных боеприпасов и оборудования для истребителей F-16, уже поставленных в зону конфликта.

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни.

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