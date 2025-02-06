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В Финляндии могут ограничить сделки с недвижимостью для россиян

В Финляндии предложили ограничить россиянам сделки с недвижимостью
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Илья Питалев/РИА Новости

Правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Об этом сообщило финское министерство обороны.

«Этот законопроект ограничивает сделки с недвижимостью для россиян», — уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен.

Согласно заявлению ведомства, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые «представляют угрозу национальной безопасности для страны».

Недавно сообщалось, что в Финляндии агентство по взысканию долгов Ulosotto выставило на продажу конфискованный у россиян дачный поселок Миехиккяля, который расположен неподалеку от пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» рядом с границей РФ.

Позже произошел другой скандальный инцидент. Руководство атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото», расположенной в Финляндии, запретило школьнику с российским паспортом посетить инфраструктурный объект в составе экскурсионной группы.

Ранее сообщалось, что россияне и финны массово продают недвижимость в Эстонии.

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