В Финляндии могут ограничить сделки с недвижимостью для россиян

Правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Об этом сообщило финское министерство обороны.
«Этот законопроект ограничивает сделки с недвижимостью для россиян», — уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен.
Согласно заявлению ведомства, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданам стран, которые «представляют угрозу национальной безопасности для страны».
Недавно сообщалось, что в Финляндии агентство по взысканию долгов Ulosotto выставило на продажу конфискованный у россиян дачный поселок Миехиккяля, который расположен неподалеку от пункта пропуска «Ваалимаа — Торфяновка» рядом с границей РФ.
Позже произошел другой скандальный инцидент. Руководство атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото», расположенной в Финляндии, запретило школьнику с российским паспортом посетить инфраструктурный объект в составе экскурсионной группы.
Ранее сообщалось, что россияне и финны массово продают недвижимость в Эстонии.