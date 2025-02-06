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Посол России в Финляндии назвал запрет покупки земель россиянами военным психозом

Посол Кузнецов назвал русофобным запрет Финляндии на покупку земель россиянами
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«В финском министерстве обороны обосновывают запрет некими «рисками», которые более конкретно сформулировать никто не может… Очевидно, что речь идет об очередном чисто политическом решении на волне русофобии и военного психоза», — заявил собеседник агентства.

Дипломат пояснил, что под недвижимостью в финской правовой системе подразумеваются земельные участки, тогда как жилые помещения в многоквартирных домах к ней не относятся. Кузнецов добавил, что вероятность одобрения такого закона в Финляндии довольно высока.

Посол также затронул тему ответных мер на действия Финляндии. По словам дипломата, они будут приниматься, исходя из российских государственных интересов. Кузнецов напомнил, что в России уже действует ряд ограничений на приобретение иностранцами земельных участков.

Незадолго до этого сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Как уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен, цель этого законопроекта — ограничить возможности россиян покупать недвижимость в Финляндии. Глава финского оборонного ведомства подчеркнул, что Россия якобы представляет постоянную угрозу безопасности в Европе, тогда как недвижимость может использоваться для оказания влияния.

Ранее президент Финляндии высказался об открытии границы с Россией.

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