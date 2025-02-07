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Посол заявил, что Россия готовит ответ на арест объектов в Финляндии

Посол Кузнецов: Россия прорабатывает ответные шаги на арест объектов в Финляндии
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия прорабатывает возможные ответные шаги на арест объектов недвижимости РФ в Финляндии. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Дипломат пояснил, что финские судебные приставы наложили арест на объекты недвижимости, которые принадлежат российским владельцам. В практическом плане это означает запрет на их передачу или продажу, указал посол.

«Об ограничении доступа к ним пока речи нет... Разумеется, предпринимаем все необходимые юридические меры для защиты российской недвижимости. Возможные соответствующие ответные шаги прорабатываются», — отметил собеседник агентства.

Кузнецов также напомнил, что решение финских властей принято во исполнение политизированного вердикта арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Причиной этого послужил иск группы украинских компаний во главе с «Нафтогазом» против России на фоне утраты украинской стороной активов в Крыму.

Дипломат указал, что финские власти понимают, что значительная часть попавших под рестрикции объектов относится к числу дипломатических, однако намеренно игнорируют этот факт.

Накануне Кузнецов заявил, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом.

6 февраля правительство Финляндии внесло в парламент республики законопроект, ограничивающий приобретение недвижимости в стране гражданами России. Как уточнил министр обороны республики Антти Хяккянен, Россия якобы представляет постоянную угрозу безопасности в Европе, тогда как недвижимость может использоваться для оказания влияния.

Ранее посол России в Финляндии рассказал о конвертах с неизвестным порошком и угрозах.

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