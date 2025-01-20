Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии призвали власти страны отказаться от агрессии по отношению к России

Политолог Малинен: нужно отказаться от агрессии по отношению к России
close
Sergei Grits/AP

Финляндии необходимо вернуться к статусу нейтрального государства и отказаться от агрессивной политики в отношении России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, Финляндия должна вновь стать нейтральной страной. Хельсинки следует отказаться от агрессии в отношении России, открыть границы и возобновить торговлю.

Кроме того, Финляндии нужно отказаться от размещения на своей территории страны американских войск и не заключать никаких договоров о безопасности с Киевом.

Политолог подчеркнул, что все иные варианты лишь «утопят Финляндию еще глубже».

13 января сообщалось, что пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией.

19 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы.

Ранее Финляндия передала Украине средства индивидуальной защиты от ядерных угроз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами