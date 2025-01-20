Политолог Малинен: нужно отказаться от агрессии по отношению к России

Финляндии необходимо вернуться к статусу нейтрального государства и отказаться от агрессивной политики в отношении России. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил политолог, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, Финляндия должна вновь стать нейтральной страной. Хельсинки следует отказаться от агрессии в отношении России, открыть границы и возобновить торговлю.

Кроме того, Финляндии нужно отказаться от размещения на своей территории страны американских войск и не заключать никаких договоров о безопасности с Киевом.

Политолог подчеркнул, что все иные варианты лишь «утопят Финляндию еще глубже».

13 января сообщалось, что пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией.

19 декабря министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы.

Ранее Финляндия передала Украине средства индивидуальной защиты от ядерных угроз.