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Эрдоган заявил, что Сирию планировали разделить на части

Эрдоган: планы по разделению Сирии на три части удалось сорвать
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Liesa Johannssen/Reuters

Сирию намеревались расколоть на три части, но эти планы удалось сорвать, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Анкара ценит усилия новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности страны.

Эрдоган не уточнил, кто вынашивал подобные планы.

Президент Турции также отметил, что Анкара приветствует добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но воздерживается от принуждения граждан Сирии к возвращению.

7 января Эрдоган призвал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем в $500 млрд.

До этого Эрдоган заявил, что его страна положит конец деятельности террористических сепаратистских организаций в Сирии. Турция полна решимости сокрушить террористические организации в Сирии, а особенно «Исламское государство» (организация запрещена в России) и Рабочую партию Курдистана. Он назвал данные организации угрозой для Сирии, Ирака и Турции.

Ранее в Турции заявили, что Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма.

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