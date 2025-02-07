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МИД РФ обвинил Францию в дискриминации в отношении российских журналистов

Захарова: журналисты из России постоянно подвергаются дискриминации во Франции
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Depositphotos

Французские журналисты в России не сталкивались с травлей, в то время как российские журналисты во Франции подвергались постоянной дискриминации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости.

Захарова отметила, что французские корреспонденты пользовались всеми возможностями для работы, включая участие в пресс-конференциях и мероприятиях, организованных российскими властями. Она подчеркнула, что им никогда не отказывали в доступе к информации и поддержке со стороны государства.

В отличие от этого, российские журналисты во Франции испытывали дискриминацию, что создает противоположную ситуацию.

Днем 7 февраля представитель министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан заявил о намерении Парижа пересмотреть право на аккредитацию для российских журналистов в стране.

Днем ранее Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту «Комсомольской правды». Захарова подчеркнула, что Москва приняла ответные меры в отношении французского журналиста в ответ на этот отказ, и эти меры будут пересмотрены немедленно после изменения решения французской стороны. Захарова также потребовала от Франции прекратить преследование и запугивание российских журналистов.

Ранее в Кремле отреагировали на отказ в визе во Францию российскому журналисту.

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