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МИД обратился к Франции по поводу невыдачи визы журналисту РФ

Захарова: Москва призывает Париж изменить решение о невыдаче визы журналисту РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту «Комсомольской правды». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Москва приняла ответные меры в отношении французского журналиста в ответ на этот отказ, и эти меры будут пересмотрены немедленно после изменения решения французской стороны.

В своем посте Захарова обратила внимание на заявление МИД Франции с призывом к России пересмотреть свои действия. Российский дипломат отметила, что призыв должен быть взаимным, и французские власти должны в первую очередь отменить свое решение, препятствующее работе российского журналиста.

Захарова также потребовала от Франции прекратить преследование и запугивание российских журналистов.

До этого официальный представитель МИД заявила, что журналист Le Monde Бенжамен Кенель получит аккредитацию в России, только если проблема с выдачей виз российским журналистам во Франции будет разрешена.

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.

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