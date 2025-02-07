МИД Франции пересмотрит право по аккредитации для российских журналистов

Представитель министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан заявил о намерении Парижа пересмотреть право на аккредитацию для российских журналистов в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Лемуан отметил, что сейчас российские журналисты получают аккредитацию на один год, однако французским властям придется пересмотреть эту ситуацию.

6 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту «Комсомольской правды». Захарова подчеркнула, что Москва приняла ответные меры в отношении французского журналиста в ответ на этот отказ, и эти меры будут пересмотрены немедленно после изменения решения французской стороны. Захарова также потребовала от Франции прекратить преследование и запугивание российских журналистов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору российского издания «Известия» можно считать примером дискриминации.

Ранее в России лишили французского журналиста аккредитации в ответ на отказ в визе журналисту КП.