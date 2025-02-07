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Песков назвал дискриминацией отказ в визе во Францию российскому журналисту

Песков назвал отказ в визе во Францию журналисту «Известий» дискриминацией
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору российского издания «Известия» можно считать примером дискриминации. Об этом он сказал в ходе брифинга для журналистов.

«Можно и нужно (считать дискриминацией, — «Газета.Ru»)», — заявил Песков.

Журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури Франция отказала в визе для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы.

6 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту «Комсомольской правды». Захарова подчеркнула, что Москва приняла ответные меры в отношении французского журналиста в ответ на этот отказ, и эти меры будут пересмотрены немедленно после изменения решения французской стороны. Захарова также потребовала от Франции прекратить преследование и запугивание российских журналистов.

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.

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