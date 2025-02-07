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Дипломаты РФ ждут сведений о якобы россиянине, напавшем на церковь в Стамбуле

Генконсульство: ждем сведений о якобы россиянине, напавшем на церковь в Стамбуле
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Dilara Senkaya/Reuters

В генконсульстве России в Стамбуле ждут информации о якобы гражданине РФ, которого подозревают в атаке на турецкую церковь в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсула Андрея Буравова.

«По информации из СМИ, один из двух террористов <...> является гражданином России. В этой связи <...> пытаемся получить соответствующую информацию и, в случае ее подтверждения, консульский доступ к российскому гражданину», — рассказали дипломаты.

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле произошло во время молитвы 28 января. Двое людей в масках открыли огонь, после чего скрылись с места преступления. Позже ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ (организация запрещена в России).

Сообщалось, что злоумышленники выбрали для нападения церковь Санта-Мария, чтобы донести некое послание христианскому западному миру.

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