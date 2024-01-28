В Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви

Вооруженное нападение произошло в католической церкви в Стамбуле во время молитвы. Об этом сообщает РИА Новости.

На распространенном видео можно увидеть, что у здания церкви Санта-Мария в районе Сарыер наблюдаются множество сотрудников полиции и скорая помощь.

Турецкое издание Dokuzeylul позже уточнило, что в результате нападения погиб один человек, еще несколько получили ранения.

20 января сообщалось, что в метро Стамбула произошло крупное ЧП. Буровая установка во время строительных работ повредила туннель линии метро М11 в Стамбуле, которая ведет в новый международный аэропорт к северу от города. По словам журналистов, катастрофу удалось предотвратить в последнюю минуту, так как поезд остановился из-за отключения электросистемы.

В декабре сообщалось, что вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации.

Ранее были названы самые опасные районы Стамбула, которых россиянам следует избегать.