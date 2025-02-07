Международный уголовный суд осудил санкции США

Международный уголовный суд (МУС) резко осудил меры, принятые в его отношении со стороны США. Об этом говорится в заявлении на сайте инстанции.

«МУС осуждает издание США указа, предусматривающего введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной работе», — сказано в документе.

В заявлении также содержится призыв к 125 странам-участницам Евросоюза, представителям гражданского общества и всему миру «объединиться ради справедливости и основных прав человека».

6 февраля президент США Дональд Трамп наложил финансовые и визовые санкции на МУС за критику и преследование американских граждан, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Позднее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя санкции в отношении МУС, назвал их неправильным инструментом, поскольку они подвергают опасности институт, который должен гарантировать, «чтобы диктаторы этого мира не могли просто преследовать людей и начинать войны».

Ранее в Венгрии назвали санкции Трампа в отношении МУС «понятными».