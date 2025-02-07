Шольц раскритиковал санкции Трампа против МУС

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении Международного уголовного суда (МУС), назвал их неправильным инструментом. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, данные санкции подвергают опасности институт, который должен гарантировать, «чтобы диктаторы этого мира не могли просто преследовать людей и начинать войны».

6 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил финансовые и визовые санкции на Международный уголовный суд за критику и преследование граждан США, Израиля и других союзников Вашингтона. В начале января 2025 года палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц МУС в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России не касаются отношения США с Международным уголовным судом.

Ранее в Венгрии назвали санкции Трампа в отношении МУС «понятными».