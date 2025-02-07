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Госдума одобрила к первому чтению законопроект о защите русского языка

Комитет ГД одобрил к первому чтению законопроект о защите русского языка
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о защите русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году. Автором выступил, в том числе, председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

По данным агентства, новый законопроект среди прочих положений предполагает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском, а также существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве.

Среди прочего в рамках проекта предусматривается написание на русском языке информации о товарах, акциях, а также использование русского языка в наименовании жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

2 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии в приоритетном порядке рассмотрят закон о защите русского языка. По словам депутата, документ предусматривает размещение надписей и вывесок только на русском языке.

20 января Володин поручил создать рабочую группу по проекту, который направлен на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов. Спикер отметил, что для рассмотрения законопроекта будут привлечены представители профильных отраслей.

Ранее депутат Рады заявил о необходимости придать русскому языку статус второго государственного.

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