Госдума рассмотрит закон о защите русского языка в приоритетном порядке

Володин: ГД в приоритетном порядке рассмотрит закон о защите русского языка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты в приоритетном порядке рассмотрят закон о защите русского языка. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Володина, закон предусматривает размещение надписей и вывесок только на русском языке.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке», — поделился Володин.

Он уточнил, что русский язык необходимо беречь и развивать как «неотъемлемую часть культуры и духовного наследия».

До этого правительство сообщало, что в России появится информационная система «Национальный словарный фонд».

Система будет способствовать повышению общей грамотности россиян, а также защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, и поддержке русскоязычной среды за рубежом.

В правительстве уточнили, что ресурс будет общедоступным и бесплатным, а данные на нем будут обновляться каждые пять лет.

Ранее было названо число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.