В Госдуме создадут группу по законопроекту о защите русского языка

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по проекту, направленному на защиту русского языка и ограничение использования иностранных слов. Об этом он сообщил в ходе рабочего совещания по подготовке законопроекта к рассмотрению, передает Telegram-канал Госдумы.

«Язык — это основа национальной идентичности, надо к этому вопросу подходить взвешенно», — заявил он.

По словам Володина, важно понимать, каким образом будут реализовываться нормы закона после его принятия. Он добавил, что для рассмотрения законопроекта будут привлечены представители профильных отраслей. Все вопросы для доработки будут обозначены в ходе второго чтения, добавил председатель ГД.

До этого сообщалось, что в России планируют создать государственный реестр языков народов страны. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, закон с момента принятия действовал практически в неизменном виде.

Эксперт отметил, что документ контролирует использование различных языков в повседневной жизни граждан, а также регламентирует использование языков в работе органов власти.

Ранее в Раду внесли закон, отменяющий защиту русского языка.