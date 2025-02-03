Журналистка Панченко: Зеленский не должен получать деньги после слов о помощи США

Украинский лидер Владимир Зеленский больше не должен получать деньги после заявлений касательно помощи от Соединенных Штатов. Об этом на странице в соцсети Х написала украинская журналистка Диана Панченко.

«Как вы думаете, должен ли Зеленский получить хотя бы еще один цент, прежде чем весь мир узнает, куда были потрачены 200 миллиардов долларов?» — задалась вопросом Панченко.

Журналистка призвала перестать лгать и заявила о необходимости провести «аудит Украины».

Накануне Владимир Зеленский опроверг, что администрация прошлого президента США Джо Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января политик уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил, чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее журналист обвинил Зеленского в обворовывании американцев после одного высказывания.