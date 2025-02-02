Зеленский не знает, где половина выделенных США миллиардов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Associated Press (AP) опроверг, что администрация прошлого президента США Джо Байдена выделила Киеву $177 млрд.

Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

«Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 млрд на поддержку армии и так далее, это неправда. Я не знаю, где все эти деньги», — сказал Зеленский.

В начале января политик уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее США приостановили военную и экономическую помощь Украине.