Посол России в Финляндии рассказал о конвертах с неизвестным порошком и угрозах

Посол Кузнецов: российские дипломаты в Финляндии находятся под давлением

Российские дипломаты в Финляндии работают в условиях постоянного давления, сталкиваются с оскорблениями, вандализмом, конвертами с неизвестным порошком и угрозами. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

«Определенное психологическое давление на нас, безусловно, пытаются оказать. Вандализм, оскорбления, конверты с неизвестным порошком, угрозы минирования и т.д. стали, к сожалению, частью повседневной жизни нашего посольства», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, посольство сообщает о соответствующих инцидентах местным правоохранительным органам, взаимодействие с которыми «остается в целом конструктивным».

До этого Кузнецов заявлял, что финское руководство отказывается понимать первопричины конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Хельсинки неверно оценивают перспективы российско-украинского конфликта. Власти Финляндии настаивают, что условия для достижения мира должны быть определены именно Киевом, добавил Кузнецов.

Ранее посол РФ заявил о нагнетании военного психоза властями Финляндии.