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Россия применяет зеркальные меры при отказе в визах журналистам

Посол Мешков: Россия применяет зеркальные меры при отказе в визах журналистам
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Ирина Калашникова/РИА «Новости»

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва начала применять зеркальные меры в отношении западных журналистов в ответ на отказы в визах российским. Его слова приводит РИА Новости.

«В течение долгого времени мы к этой теме подходили очень аккуратно... западники нас вынуждают на принятие зеркальных мер. Такие зеркальные меры начали применяться», — отметил он.

Мешков добавил, что «пока это все находится в сфере выдачи или невыдачи виз».

До этого стало известно, что журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури Франция отказала в визе для съемок репортажа про французское сопротивление к 80-летию Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Франции выдать рабочие визы журналисту и оператору «Известий» можно считать примером дискриминации.

6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о необходимости пересмотра французскими властями решения об отказе в визе российскому журналисту «Комсомольской правды».

Ранее посол РФ назвал политическим решение ФРГ объявить сотрудников Первого канала угрозой.

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