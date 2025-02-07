Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин оценил работу правительства в 2024 году

Путин назвал удовлетворительными результаты работы правительства в 2024 году

Правительство Российской Федерации показало удовлетворительную, хорошую и результативную работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

«Это результат удовлетворительный, хороший результат», — заявил он.

По словам российского лидера, текущие результаты в экономике были достигнуты благодаря работе представителей бизнес-индустрии и правительства, а также финансовых властей в широком смысле понятия.

Он добавил, что темпы роста экономики в РФ оказались не только выше первоначальных прогнозов отечественных специалистов, но и превзошли аналогичные показатели в США и иных развитых государствах. По его словам, данный процесс должен сопровождаться повсеместным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Председатель правительства в ходе встречи отметил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%. По словам Мишустина, прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных доходов составлял 7,1%, а на данный момент, за прошедшие 11 месяцев, этот показатель составляет 8,7%, что уже значительно превышает прогнозы.

Ранее российский дипломат рассказал, как РФ развивает экономику за счет западных стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами