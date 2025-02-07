Правительство Российской Федерации показало удовлетворительную, хорошую и результативную работу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

«Это результат удовлетворительный, хороший результат», — заявил он.

По словам российского лидера, текущие результаты в экономике были достигнуты благодаря работе представителей бизнес-индустрии и правительства, а также финансовых властей в широком смысле понятия.

Он добавил, что темпы роста экономики в РФ оказались не только выше первоначальных прогнозов отечественных специалистов, но и превзошли аналогичные показатели в США и иных развитых государствах. По его словам, данный процесс должен сопровождаться повсеместным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Председатель правительства в ходе встречи отметил, что в 2024 году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 8,4%. По словам Мишустина, прогноз Минэкономразвития на 2024 год по росту реальных доходов составлял 7,1%, а на данный момент, за прошедшие 11 месяцев, этот показатель составляет 8,7%, что уже значительно превышает прогнозы.

Ранее российский дипломат рассказал, как РФ развивает экономику за счет западных стран.