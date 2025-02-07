Путин оценил темпы роста российской экономики

Темпы роста экономики в РФ оказались не только выше изначальных прогнозов отечественных специалистов, но и превзошли аналогичные показатели в США и иных развитых государствах. Об этом во время встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным заявил президент страны Владимир Путин.

«У нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых. И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках», — сказал он.

В то же время глава государства отметил, что в текущем году РФ надо выйти на траекторию устойчивого роста экономики. Кроме того, одной из задач остается снижение уровня инфляции.

«Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста», — добавил российский лидер.

По его словам, данный процесс должен сопровождаться повсеместным созданием новых предприятий и рабочих мест. При этом таким организациям следует осуществлять свою деятельность с учетом современных принципов управления и на новой технологической базе, уточнил Путин.

На этом фоне президент добавил, что ждет от кабинета министров РФ плана мероприятий по дальнейшему развитию экономики. В первую очередь речь идет об инициативах, способствующих продвижению структурных изменений в ней.

Ранее российский дипломат рассказал, как РФ развивает экономику за счет западных стран.